В Уфе отключат воду в 3 районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 30 июня по шестое июля 2025 года.
30 июня
Калининский район, холодная вода, до 23.00:
Гвардейская – 58, 60, 62.
1 июля
Калининский район, холодная вода, с 12:00 до 24.00:
Маяковского – 16.
2 июля
Октябрьский район, холодная вода, с 11:00 до 23:00:
Набережная реки Уфы – 1, 1/1, 1/2, 3/7, 11, 11к2, 13.
Маршала Жукова – 2/9.
Современников – 4.
3 июля
Октябрьский район, холодная вода, с 11:00 до 20:00:
Академика Королева – 1, 3, 7, 9.
Максима Рыльского – 3, 3/1, 5, 7.
Советский район, холодная вода, с 10:30 до 20:30:
Губайдуллина – 19/4 (рядом с домом).
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