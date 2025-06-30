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В Уфе отключат воду в 3 районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 30 июня по шестое июля 2025 года.

30 июня

Калининский район, холодная вода, до 23.00:

Гвардейская – 58, 60, 62.

1 июля

Калининский район, холодная вода, с 12:00 до 24.00:

Маяковского – 16.

2 июля

Октябрьский район, холодная вода, с 11:00 до 23:00:

Набережная реки Уфы – 1, 1/1, 1/2, 3/7, 11, 11к2, 13.

Маршала Жукова – 2/9.

Современников – 4.

3 июля

Октябрьский район, холодная вода, с 11:00 до 20:00:

Академика Королева – 1, 3, 7, 9.

Максима Рыльского – 3, 3/1, 5, 7.

Советский район, холодная вода, с 10:30 до 20:30:

Губайдуллина – 19/4 (рядом с домом).

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