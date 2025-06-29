Пасмурно и дожди: погода в Уфе 30 июня – 4 июля

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе осадков с понедельника по пятницу будет много, солнце заглянет в город лишь на пару дней.

Понедельник, 30 июня: до +24°, облачно, небольшой дождь, в ночь на вторник – +15°, дождь.

Вторник, 1 июля: до +21°, облачно с прояснениями, небольшой дождь, в ночь на среду – +12°, временами небольшой дождь.

Среда, 2 июля: до +23°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на четверг – +13°, без осадков.

Четверг, 3 июля: до +23°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +13°, небольшой кратковременный дождь.

Пятница, 4 июля: до +20°, облачно, дождь, в ночь на субботу – +12°, небольшой кратковременный дождь.