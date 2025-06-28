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УФАС Башкортостана заинтересовалось ценами в уфимском аэропорту

Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан сообщает о том, что планирует провести проверку цен на некоторые категории товаров в аэропорту «Уфа».

Фото: Минтранс Башкортостана

Внимание УФАС привлекло ценообразование в точках торговли и общепита, занимающих доминирующее положение в стерильной зоне аэропорта.

Как сообщает пресс-служба ведомства, особое внимание оно уделит стоимости питьевой воды на территории перевозочных секторов зоны транспортной безопасности.

«В случае выявления нарушений доминирующими организациями антимонопольного законодательства территориальный орган службы будет применять меры реагирования», – говорится в сообщении.

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