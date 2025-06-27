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В Башкортостане за неделю подорожали морковь и огурцы, подешевели яйца

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 16 по 23 июня 2025 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали морковь (6,79%), огурцы (5,9%) и яблоки (2,87%).

Умеренно поднялись цены на хлеб (1,81%), сыры (1,52%), маргарин (1,31%), соль и творог (1,24%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели яйца (5,35%), помидоры (3,69%), лук (2,37%), капуста (1,61%) и рис (1,03%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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