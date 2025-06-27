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В Башкортостане разработали новые правила для парковок

В завершение весенней сессии депутаты Госсобрания внесли изменения в закон об организации дорожного движения.

Новая норма обязывает владельца платной парковки адаптировать ее под потребности людей с инвалидностью. Она вступит в силу первого сентября 2025 года.

Согласно поправкам в закон, расположение парковочных мест для инвалидов должно быть максимально удобным. Такие места должны обозначаться специальными знаками и иметь съезды, а также должны быть больше по размеру, поскольку предусматривают дополнительную площадь для пересадки в инвалидную коляску.

При необходимости парковка для инвалидов должна быть оснащена пандусами с нескользящей поверхностью и поручнями.

Парковка в центре Уфы стала платной

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