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Парковка в центре Уфы стала платной

С сегодняшнего дня, 27 июня, в исторической части Уфы начало действовать платное парковочное пространство в Уфе.

Фото: администрация Уфы

Всего под парковку выделено 1188 мест на девяти участках исторического центра города.

С сегодняшнего дня все жители смогут бесплатно останавливаться в центре только на 20 минут или на любой период в нерабочее время (с 21.00 до 7.00), а также в выходные.

Около объектов спорта, образования, культуры, медицины и других организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, припарковаться бесплатно можно на час.

Помимо соответствующих знаков и дорожной разметки, в пределах платного парковочного пространства также установлены информационные щиты:

№101 обозначает зону, где время бесплатной парковки составляет 20 минут;

№102 – около указанных выше объектов, где бесплатно автомобиль можно оставить на 60 минут с момента въезда на парковку.

Стоимость часа парковки в центре составит 40 рублей, то есть за стандартный рабочий день – 360 рублей.

О том, как оплачивать парковку и кому положены льготы, мы писали ранее.

На улицах работают волонтеры, которые помогают оплачивать парковку и объясняют новые правила.

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