В Уфе частично перекроют улицу Пугачева

Частичное перекрытие движения транспорта введут для укладки кабеля в рамках реконструкции улицы Пугачева.

С 23:00 сегодняшнего дня, 27 июня, до 6:00 28 июня перекроют половину проезжей части Пугачева около пересечения с Сочинской.

Перекрывать участки будут поочередно, по ходу выполнения работ. Улица Пугачева – головная боль для многих жителей города: из-за реконструкции в пиковые часы на ней образуются километровые пробки.