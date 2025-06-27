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В Уфе частично перекроют улицу Пугачева

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Частичное перекрытие движения транспорта введут для укладки кабеля в рамках реконструкции улицы Пугачева.

С 23:00 сегодняшнего дня, 27 июня, до 6:00 28 июня перекроют половину проезжей части Пугачева около пересечения с Сочинской.

Перекрывать участки будут поочередно, по ходу выполнения работ. Улица Пугачева – головная боль для многих жителей города: из-за реконструкции в пиковые часы на ней образуются километровые пробки.

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