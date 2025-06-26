Найден виновный во взрыве на газопроводе в Стерлитамаке

Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника смены нефтехимического завода.
В августе 2024 года произошел взрыв на трубопроводе нефтехимического завода ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод».
Пострадали трое мужчин, двое из которых скончались в больнице от полученных ожогов, здоровью еще одного причинен тяжкий вред.
Кроме того, расположенному рядом гаражному комплексу причинен ущерб на общую сумму более 14 млн рублей.
Сегодня, 26 июня, пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о том, что обвинительное заключение по этому уголовному делу утверждено.
Следствие считает, что разгерметизация трубопровода и последующий взрыв произошли из-за нарушений начальником смены отделения цеха нефтехимического завода правил безопасности.
Обвиняемый вину не признает. Уголовное дело будет направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.
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