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В Уфе обновляют тротуары около школ и детсадов

В Уфе продолжается приведение в порядок тротуаров во всех районах города. Отдельным пунктом в этой работе выделены подходы к учебным заведениям.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев. По словам мэра, в этом году обновят 81 участок, 67 из них – в рамках проекта «Дорога к знаниям».

Сейчас работы идут на 23 участках, на 17 уже завершены. Задача – до первого сентября обеспечить для детей максимально комфортные и безопасные подходы к школам и детским садам.

Проект «Дорога к знаниям» стартовал в мае текущего года, общая протяженность участков – более семи км. На них заменяют асфальт и бордюры, устанавливают новые дорожные знаки, ограждения, светофоры, освещение и так далее.

Подобные работы ведутся по всему городу: в этом году расширили пешеходную зону на улице Чернышевского, новые тротуары построили в Шакше.

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