В Башкортостане выпадет град

«26.06.2025 местами по республике Башкортостан ожидаются шквалистое усиление ветра до 20 м/с, грозы, град», – говорится в сообщении МЧС.

Ветер до 17 м/с относится к категории «очень крепкий» по шкале Бофорта. Это означает, что ветер может ломать ветки деревьев, идти против него трудно.

В Уфе, по текущему прогнозу Гидрометцентра России, завтра и в обозримом будущем дожди будут каждый день. Солнца будет мало, температура не поднимется выше +23° днем и не опустится ниже +12° ночью.