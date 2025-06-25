Банк России: электроника в Башкортостане стала дешевле, а отдых – дороже

В материале отмечается, что непродовольственные товары в мае в целом продолжили дешеветь, что связывают с укреплением рубля и снижением спроса на бытовую технику и электронику, в том числе из-за охлаждения кредитования – ведь эти товары часто покупают в кредит.

Подешевели холодильники, компьютеры, телевизоры, смартфоны, чайники. Также из-за укрепления рубля снизились цены на бытовую химию, парфюмерию и косметику – их значительная часть завозится из-за рубежа или производится с использованием импортных компонентов.

В продовольственной группе снизились цены на яйца, помидоры и огурцы – это связано с расширением их предложения на региональном рынке.

Значительнее всего за прошедший месяц подорожали услуги: более чем на 60% выросли взносы на капремонт, рост интереса туристов к Башкортостану привел к росту цен на отдых внутри региона. В то же время заграничные туры подешевели – сказалось укрепление рубля.