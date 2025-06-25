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Парламент Башкортостана принял поправки в Конституцию

Состоялось 24 пленарное заседание парламента – заключительное в весенней сессии. В повестку было включено более 70 вопросов.

Фото: парламент Башкортостана

В ходе заседания парламент принял в окончательном чтении проект закона о внесении поправок в Конституцию республики.

Поправками:

– на конституционном уровне определена структура республиканского парламента;

– дополняются полномочия Главы республики и Госсобрания, уточняется перечень вопросов, отнесенных к ведению правительства.

Так, к полномочиям законодательного органа дополнительно относятся: контроль за соблюдением республиканских законов, решение вопроса о недоверии (доверии) премьер-министру и его заместителям, заслушивание информации о деятельности органов местного самоуправления.

Кроме того, правом законодательной инициативы наделяется Молодежная общественная палата.

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