Парламент Башкортостана принял поправки в Конституцию

В ходе заседания парламент принял в окончательном чтении проект закона о внесении поправок в Конституцию республики.

Поправками:

– на конституционном уровне определена структура республиканского парламента;

– дополняются полномочия Главы республики и Госсобрания, уточняется перечень вопросов, отнесенных к ведению правительства.

Так, к полномочиям законодательного органа дополнительно относятся: контроль за соблюдением республиканских законов, решение вопроса о недоверии (доверии) премьер-министру и его заместителям, заслушивание информации о деятельности органов местного самоуправления.

Кроме того, правом законодательной инициативы наделяется Молодежная общественная палата.