Парламент Башкортостана принял поправки в Конституцию

Состоялось 24 пленарное заседание парламента – заключительное в весенней сессии. В повестку было включено более 70 вопросов.
В ходе заседания парламент принял в окончательном чтении проект закона о внесении поправок в Конституцию республики.
Поправками:
– на конституционном уровне определена структура республиканского парламента;
– дополняются полномочия Главы республики и Госсобрания, уточняется перечень вопросов, отнесенных к ведению правительства.
Так, к полномочиям законодательного органа дополнительно относятся: контроль за соблюдением республиканских законов, решение вопроса о недоверии (доверии) премьер-министру и его заместителям, заслушивание информации о деятельности органов местного самоуправления.
Кроме того, правом законодательной инициативы наделяется Молодежная общественная палата.
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