В Уфе из-за молодежных мероприятий ограничат движение транспорта

В эти выходные ограничат движение транспорта в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню молодежи.

С 11:00 27 июня до 24:00 28 июня перекроют участок улицы Набережной от территории под памятником Салавату Юлаеву до улицы Генерал-губернатора Перовского.

29 июня с 8:00 до 23:00 закроют въезды на причал «Монумент Дружбы» с улиц Набережной и Пугачева.

28 июня на набережной реки Белой, под амфитеатром Конгресс-холла «Торатау» пройдут различные мероприятия, в том числе встреча с известными блогерами и артистами, аниме-косплей-зона, выставка автозвука и тюнинга, научный слэм и маркет молодых.

29 июня на причале у Монумента Дружбы состоится концерт с участием более 20 исполнителей, среди которых Jeembo, Tveth, Thomas Mraz, Травма и другие.