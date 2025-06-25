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Старому Бельскому мосту в Уфе вернули арку

Капитальный ремонт старого арочного моста через реку Белую в створе улицы Воровского – это один из крупных проектов, приуроченных к 450-летию Уфы.

Одна из особенностей этого моста – арка – тоже нуждалась в реконструкции, поэтому в марте прошлого года ее демонтировали.

Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях сообщил о том, что теперь ее вернули на место – обновленную и укрепленную.

«Как и обещали уфимцам, вернули на место один из символов нашей столицы – арку старого Бельского моста.

Реконструкция идет своим чередом. Позади – огромный объем работ, на сегодня строительная готовность – 85%. Осталось не так много. Запустить движение планируем уже нынешней осенью», – подписал глава региона это видео.

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