Башкортостан занял 16 строчку в рейтинге социально-экономического положения регионов

«РИА Рейтинг» опубликовало рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2024 года. В нем учитывались ключевые показатели регионального развития.
Верхние строчки рейтинга заняли:
1. Москва (94,99 балла);
2. Санкт-Петербург (90,93 балла);
3. Татарстан (86,84 балла);
4. Московская область (84,97 балла);
5. ХМАО – Югра (80,07 балла).
Башкортостан с 66,07 балла расположился на 16 позиции, отставая от Челябинской (13 строчка, 68,42 балла) и Свердловской (шестая строчка, 79,41 балла) областей.
Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы:
– показатели масштаба экономики – объем производства товаров и услуг, доходы бюджета, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли;
– показатели эффективности экономики – объем производства товаров и услуг на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, доля просроченной кредиторской задолженности и так далее;
– показатели бюджетной сферы – доходы бюджета на душу населения, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам, а также к расходам бюджета и так далее;
– показатели социальной сферы – отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность населения трудоспособного возраста, доля населения с доходами ниже границы бедности.
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