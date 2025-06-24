Башкортостан занял 16 строчку в рейтинге социально-экономического положения регионов

Верхние строчки рейтинга заняли:

1. Москва (94,99 балла);

2. Санкт-Петербург (90,93 балла);

3. Татарстан (86,84 балла);

4. Московская область (84,97 балла);

5. ХМАО – Югра (80,07 балла).

Башкортостан с 66,07 балла расположился на 16 позиции, отставая от Челябинской (13 строчка, 68,42 балла) и Свердловской (шестая строчка, 79,41 балла) областей.

Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы:

– показатели масштаба экономики – объем производства товаров и услуг, доходы бюджета, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли;

– показатели эффективности экономики – объем производства товаров и услуг на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, доля просроченной кредиторской задолженности и так далее;

– показатели бюджетной сферы – доходы бюджета на душу населения, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам, а также к расходам бюджета и так далее;

– показатели социальной сферы – отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность населения трудоспособного возраста, доля населения с доходами ниже границы бедности.