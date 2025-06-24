Центробанк объяснил ускорение инфляции в Башкортостане в мае

Цены в Башкортостан в мае 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,69% к апрелю. Уровень инфляции остался ниже, чем в среднем по стране (9,88%).

В комментарии регулятора говорится, что значительнее всего в мае и в целом за год выросли в цене услуги. Подорожали за месяц и продовольственные товары, но более сдержанно. Непродовольственные товары за месяц снизились в цене в условиях охлаждения потребительского спроса и укрепления рубля. В годовом сопоставлении рост цен по ним сложился заметно ниже, чем по продовольствию и услугам.

Ускорение роста цен в основном произошло под влиянием высокого спроса и переноса производителями продовольствия и поставщиками услуг в конечные цены возросших издержек. При этом поставщики отдельных услуг разово повысили цены с учетом ранее накопленных расходов.