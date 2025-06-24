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Уфимские врачи спасли жизнь мужчине с редким заболеванием

61-летний мужчина почувствовал тревожные симптомы, однако до последнего не обращался за медицинской помощью.

Фото опубликовал Айрат Рахматуллин

Об этом рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Находясь на вахте в селе Большеустьикинское, мужчина начал ощущать слабость. Позже у него появилась небольшая температура, затем онемение и боль в левой руке.

Скорую он вызвал только тогда, когда уже не мог самостоятельно передвигаться. Медики доставили пациента в сосудистый центр с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. В ходе динамического наблюдения и лечения состояние пациента ухудшалось: возникло нарушение глотания, речи, нарастала дыхательная недостаточность.

Была проведена телемедицинская консультация с неврологами РКБ им. Куватова. У специалистов возникли подозрения на редкое аутоиммунное заболевание – синдром Гийена-Барре, при котором иммунитет начинает атаковать собственную нервную систему. Для уточнения диагноза пациента в экстренном порядке санитарной авиацией доставили в Уфу.

Благодаря совместным усилиям реаниматологов, неврологов, кардиолога, пульмонолога, реабилитолога, инструкторов ЛФК и психотерапевта жизнь пациента была спасена. Им удалось добиться восстановления активных движений, ясного сознания.

Ежедневно проводились тренировки по постепенному отказу от ИВЛ. Сейчас мужчина проходит восстановительное лечение.

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