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В Уфе в мае водителям выписали штрафов на 1,2 млн рублей за неправильную парковку

В администрации Уфы сообщили о том, что водители массово нарушают правила, паркуясь около контейнерных площадок.

Фото: администрация Уфы

Нарушителей выявляют с помощью системы «ТКО-Башкортостан», а информация передается в Центр общественной безопасности.

За парковку у контейнерных площадок штрафуют на 1,5-3 тыс. рублей, должностных лиц – на 5-10 тыс. рублей, юридических – 20-30 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма штрафа удваивается.

Только за май 2025 года в Уфе административными комиссиями вынесено 632 постановления по статье 6.23 КоАП РБ на общую сумму 1,2 млн рублей.

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