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С уфимского застройщика взыскали 164 млн рублей задолженности по налогам

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РБ завершено расследование уголовного дела в отношении директора компании-застройщика, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Следствием установлено, что руководство компании-застройщика в период с января 2018 года по декабрь 2020 года уклонилось от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль организации, составляя формальный документооборот с фиктивными контрагентами. В результате в бюджет РФ не поступило более 157 млн рублей.

Нарушения выявили в рамках выездной налоговой проверки. Подозреваемый полностью возместил вред, уплатив в казну более 130 млн рублей задолженности по НДС, налог на прибыль организации – более 27 млн рублей и штраф в размере более 708 тыс. рублей. Всего сумма возмещенного ущерба составила свыше 164 млн рублей. 

С учетом этого следователем по результатам рассмотрения ходатайства подозреваемого принято решение о прекращении в отношении него уголовного дела и уголовного преследования.

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