Башкортостан на ПМЭФ заключил контракты на 100 млрд рублей

Итоги участия региона в ПМЭФ подвел премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров.

«Он был для нас успешным: провели более 40 встреч, заключили более 30 соглашений на сумму порядка 100 млрд рублей, договорились о строительстве новых объектов и даже презентовали новую игру. Договоренности охватывают промышленность, финансы, туризм, сельское хозяйство, строительство, спорт. Теперь предстоит большая работа по реализации этих проектов.

Держим планку в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов – третьи в стране. Мы очень хорошо выросли, за шесть лет поднялись более чем на 20 позиций.

Еще одна важная для нас победа на ПМЭФ: Башкортостан стал рекордсменом России по количеству газозаправочных станций, их у нас 65. Рейтинг охватил 77 регионов.

В целом Башкортостан закрепил на Форуме статус лидера по ключевым позициям. И тут важно не просто удержать это лидерство, а каждый день становиться лучшей версией себя. Это большая работа для всех нас», – написал глава правительства в соцсетях.