В Уфе за 2 дня задержали 29 нетрезвых водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 48 ДТП, пострадавших нет.

Пресечено 644 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (88), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (27) и не уступавшие дорогу пешеходам (31).

Кроме того, оштрафовали 46 пешеходов-нарушителей.

Задержали 29 водителей в состоянии опьянения, еще пятеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.