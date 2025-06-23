В Уфе за 2 дня задержали 29 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 21 и 22 июня.
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 48 ДТП, пострадавших нет.
Пресечено 644 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (88), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (27) и не уступавшие дорогу пешеходам (31).
Кроме того, оштрафовали 46 пешеходов-нарушителей.
Задержали 29 водителей в состоянии опьянения, еще пятеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
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