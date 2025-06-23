В Башкортостане могут полностью изъять из продажи вейпы и электронные сигареты

С инициативой выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия – За правду».

Поправками предлагается ввести полный запрет на продажу никотинсодержащей продукции и административную ответственность за оптовую и розничную продажу вейпов и электронных сигарет.

Для нарушителей предлагают установить административную ответственность: 25-50 тыс. рублей для граждан и от 500 тыс. до миллиона рублей для юрлиц.

Если продают несовершеннолетним – штрафы на порядок выше: 300-500 тыс. рублей для граждан и от 1,5-2 млн рублей для юрлиц.