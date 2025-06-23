В Уфе отключат воду в 3 районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 23 по 29 июня 2025 года.
23-24 июня
Орджоникидзевский район, холодная вода, до 10:00 24 июня:
Ташкентская – 1/1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1я, 2а, 2б, 2ж, 2з, 2к, 2л, 2м, 2ф, 3, 3б, 3г, 3к, 4, 4в, 5, 5в, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 51, 67, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 105, 107, 111, 113, 115, 125, 125б, 129, 133, 137, 139, 141, 143.
Сумская – 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1б, 1в, 1г, 2/1, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2к, 3, 3а, 3б, 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 11, 12б, 14, 17, 18, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71, 85, 87.
Курильская – 1,1/а, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 64, 65, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 124, 126, 128, 129, 130/а, 132, 134, 140, 143, 144, 146, 148.
Березниковская – 11, 13, 25, 31, 34, 35, 36, 48, 50, 52, 55, 57, 61, 62, 63, 64, 70, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 95.
Казбекская – 3а, 5а, 6а, 6б, 7а, 11а, 13а, 13б, 15а, 17а,19, 19а, 20, 21, 21а, 23а, 25а, 32, 34, 48, 50, 58, 60, 66, 66а.
Балканская 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20а, 21, 22а, 23, 24, 25, 26а, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 44, 47, 52, 53, 58, 61, 63, 69а, 71, 75, 78, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 104а, 105, 107, 110а, 111, 113, 115.
Буздякская – 10.
Горловская – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14.
Прокопьевская – 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14.
Нальчикская – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16.
Ковалевской – 4, 4а, 5, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17.
Кумертауская – 1, 5, 7, 11, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.
Андижанская – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Шахтинская – 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16.
Сызранская – 3, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16.
24-25 июня
Калининский район, холодная вода, с 11:00 24 июня до 10:00 25 июня:
Ушакова – 2, 30, 32, 34, 39, 41, 68.
Винницкая – 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 37а, 38а, 39а, 41а, 43а.
Азербайджанская – 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19.
Советский район, холодная вода, с 10:30 24 июня до 6:30 25 июня:
Собинова – 1, 1а, 3, 5, 5а, 5б, 7, 22.
Златоустовская – 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17а, 19, 21, 20/2.
Речная – 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 24б, 24в, 38, 40.
Чекалина – 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28/1, 29, 29/2, 31, 33, 35, 37.
Стерлитамакская – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.
Бирская – 4, 6, 8, 10, 12.
Белебеевская – 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Мензелинская – 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
Пароходная – 177а, 177б, 179б, 181, 181б.
25 июня
Калининский район, холодная вода, с 14:00 до 21:00:
Орджоникидзе – 3.
Черниковская – 40.
Советский район, холодная и горячая вода, с 10:30 до 19:30:
Проспект Октября – 57, 57/1, 57/2, 57/3, 61, 61/3.
50 лет СССР – 13/1.
26 июня
Калининский район, холодная вода, с 11:00 до 20:00:
Сельская – 9.
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