В Уфе, несмотря на непогоду, почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

День памяти и скорби – официальная памятная дата, установленная постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года. В 1996 году по указу президента России ее название было утверждено как «День памяти и скорби».

Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. На зданиях государственных учреждений сегодня приспустили государственные флаги, в стране повсеместно отменялись развлекательные мероприятия.

В рамках подготовки к 80-летию Победы в Уфе с 18 марта по 22 июня проходила международная акция «Сад памяти», а в парках и скверах столицы проводились традиционные мероприятия «Свеча памяти».

На Советской площади в ночь на 22 июня состоялась церемония с участием более 1000 свечей, а телебашня была подсвечена надписями «Никто не забыт, ничто не забыто».