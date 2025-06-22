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В Уфе, несмотря на непогоду, почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, в Уфе прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и мемориалу Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдулину.

Фото: парламент Башкортостана

День памяти и скорби – официальная памятная дата, установленная постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года. В 1996 году по указу президента России ее название было утверждено как «День памяти и скорби».

Именно в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. На зданиях государственных учреждений сегодня приспустили государственные флаги, в стране повсеместно отменялись развлекательные мероприятия.

В рамках подготовки к 80-летию Победы в Уфе с 18 марта по 22 июня проходила международная акция «Сад памяти», а в парках и скверах столицы проводились традиционные мероприятия «Свеча памяти».

На Советской площади в ночь на 22 июня состоялась церемония с участием более 1000 свечей, а телебашня была подсвечена надписями «Никто не забыт, ничто не забыто».

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