В Уфе водитель разбил BMW, врезавшись в светофор

Как сообщили в Госавтоинспекции, сегодня утром водитель за рулем BMW 318, следуя по улице Сельская Богородская, не справился с управлением и врезался в пешеходный светофор.

От удара автомобиль загорелся. Прибывшие на место сотрудники МЧС России и УГЗ Уфы помогли выбраться из покореженного автомобиля пятерым пострадавшим и оказали им первую помощь. Всех увезли в больницу.

Предварительно, еще один человек погиб. Автомобиль, судя по фото, восстановлению не подлежит. Причину ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.