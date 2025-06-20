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В Уфе водитель разбил BMW, врезавшись в светофор

Сегодня, 20 июня, утром сотрудники Госавтоинспекции Уфы работали на месте ДТП с погибшим.

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Как сообщили в Госавтоинспекции, сегодня утром водитель за рулем BMW 318, следуя по улице Сельская Богородская, не справился с управлением и врезался в пешеходный светофор.

От удара автомобиль загорелся. Прибывшие на место сотрудники МЧС России и УГЗ Уфы помогли выбраться из покореженного автомобиля пятерым пострадавшим и оказали им первую помощь. Всех увезли в больницу.

Предварительно, еще один человек погиб. Автомобиль, судя по фото, восстановлению не подлежит. Причину ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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