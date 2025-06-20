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В Башкортостане запустят производство биопротеина за 6,6 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Башкортостана и АО «Биотех».

Документ предполагает строительство завода по производству биопротеина. Объем инвестиций оценивается в 6,6 млрд рублей.

Об этом сегодня, 20 июня, сообщила пресс-служба регионального правительства. Где именно расположится завод – не уточняется.

Также министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов подписал еще четыре документа о сотрудничестве по части туризма, строительной отрасли, производству мобильных торговых объектов так далее.

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