В Башкортостане на следующей неделе ограничат продажу алкоголя

Парламент Башкортостана сегодня, 20 июня, напомнил о том, что в скором времени вступит в силу запрет розничной продажи алкогольной продукции.
«Напомню, что согласно закону установлен запрет на розничную продажу алкоголя в День молодежи. Этот праздник отмечается каждую последнюю субботу июня. В 2025 году он выпадает на 28-е число», – напомнил спикер парламента Константин Толкачев.
Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах, на бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.
Следующая безалкогольная дата, установленная законодательством республики, – День знаний, первое сентября.
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