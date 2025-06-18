Мэр Уфы рассказал, как изменится Орджоникидзевский район в ближайшее время

По словам Ратмира Мавлиева, Орджоникидзевский район в ближайшее время ждут следующие изменения.

1. По Непейцевскому дендропарку – рассчитают стоимость обновления дорожек, их дополнительного строительства, презентуют схему и согласуют с жителями. После этого будет ясно, сможет ли город это финансировать. Также продумают освещение, МАФы, спортивную площадку, входные группы.

2. Благоустроят аллею рядом с Непейцевским дендропарком (Уфимское шоссе, 25), установят скамейки.

3. Установят памятник главному архитектору Черниковска Маргарите Куприяновой и благоустроят посвященную ей аллею.

4. Благоустроят разворотное кольцо на улице Космонавтов. Тема и все элементы будут связаны с космонавтикой и нефтяной отраслью (рядом расположен УГНТУ).

5. Продолжат развивать тропу «Уфимского Ожерелья» «Висячий камень». Дополнят новыми площадками и МАФами, оборудуют парковку на входе с Блюхера. В планах также продолжение благоустройства нового участка до ГДК.