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Башкортостан вошел в топ-3 рейтинга «дронофикации» регионов

Сегодня, 18 июня, на Петербургском международном экономическом форуме был представлен пилотный рейтинг регионов по вовлеченности в развитие беспилотной отрасли.

Фото опубликовал Радий Хабиров

В интегральном рейтинге Башкортостан занял третью строчку – после Рязанской и Калужской областей.

Рейтинг включает два ключевых направления работы регионов с беспилотниками. Во-первых, это готовность к массовой эксплуатации БАС – открытость неба, инфраструктура, ресурсы, кадры. Во-вторых, готовность сценариев применения, их потенциал и рыночные перспективы.

«Я не раз говорил, что за БПЛА будущее. Поэтому мы активно вкладываемся в их развитие, освоили производство FPV-дронов.

Мы учим управлению дронами и будущих защитников отечества, и тех, кто будет применять их в гражданской, мирной жизни. У беспилотников огромный потенциал в самых разных областях, от сельского хозяйства до спасательных операций», – прокомментировал рейтинг глава Башкортостана Радий Хабиров.

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