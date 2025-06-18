Больницам Башкортостана вручили ключи от новых автомобилей

Всего вручили ключи от 31 автомобиля Lada. Они помогут медикам работать в труднодоступных местах, сложных условиях, перевозить маломобильных пациентов.

«Обновление автопарка медучреждений мы ведем на постоянной основе. Делаем это в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Наша задача – заменить все старые автомобили в больницах и поликлиниках. В этом году планируем передать еще несколько десятков единиц транспорта.

Важно, что наша медицина становится качественно другой. Конечно, проблем еще много, и решить их – непросто, это требует больших расходов. Но потихоньку мы двигаемся вперед. Сейчас в моменте строим сразу шесть поликлиник. Поэтому, уверен, к 2030 году сделаем существенный рывок вперед», – прокомментировал передачу Радий Хабиров.