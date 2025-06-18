Под Уфой запустили крупнейшее в Башкортостане производство светопрозрачных конструкций

О старте работы завода в соцсетях сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Это будет самое крупное такое производство в республике мощностью 15 тыс. кв. м конструкций. Наличие в регионе своего производителя важно логистически и экономически выгодно местным застройщикам.

«В целом совместно с Ассоциацией застройщиков мы ведем большую работу по снижению себестоимости строительства и сокращению продолжительности инвестиционно-строительного цикла. Внимательно отслеживаем наиболее острые вопросы, в том числе и в области нормативного правового регулирования.

Башкортостан стабильно демонстрирует положительную динамику ввода жилья. Фактически за прошедшую пятилетку введено свыше 10 млн кв. м. В целом мы уже достигли ранее установленных ориентиров 2030 года по вводу жилья на душу населения – не менее 0,82 кв. м на человека.

Неплохие результаты и по переселению людей из аварийного жилья. В прошлом году новый дом обрели более тысячи человек. Для этого реализуем, в том числе механизм комплексного развития территорий. Сегодня у нас заключен уже 31 такой договор в 10 муниципалитетах. В целом до завершения этого года мы планируем ввести в строй 3,125 млн кв. метров жилья», – написал Назаров.