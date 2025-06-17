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4 предприятия Башкортостана получили 118 млн рублей на импортозамещение

Суммы на замещение импорта выделялись по итогам конкурса Минпромторга России. О его результатах для республики в соцсетях рассказал Радий Хабиров.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Всего по итогам конкурса четыре предприятия республики привлекли на импортозамещение 118 млн рублей.

Это компании «ЕСМ» и «Асгард», входящие в станкостроительный промышленный кластер, и два предприятия нефтехимического кластера – «ЮралМинералс» и «Эластпром».

«Это хорошие инвестиции в развитие производств. Тем более что импортозамещение мы понимаем не только как необходимость заполнить свободные ниши, но прежде всего как уникальную возможность для развития собственных технологий и движения вперед.

А еще это ответ на вопрос, для чего нужны кластеры. Предприятия, которые в них входят, могут претендовать на дополнительную господдержку. Например, это различного рода субсидии, снижение страховых взносов, льготное кредитование и другое. В непростое время это особенно важно», – написал Радий Хабиров, напомнив о том, что четверть всех промышленных кластеров, которые существуют в России, функционируют на территории Башкортостана.

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