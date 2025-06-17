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Как определить настоящий квас? Рассказали в Роспотребнадзоре Башкортостана

Лето, жара – самое время для прохладительных напитков и любимого в народе блюда – окрошки. Для тех, кто предпочитает на квасе, а не на кефире, в Роспотребнадзоре подготовили рекомендации.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, на бутылке с настоящим квасом так и должно быть написано: «квас». Это означает, что он изготовлен по ГОСТу 31494-2012 «Квасы», в котором описаны его характеристики.

Например: внешний вид – раздельно для неосветленного, осветленного и фильтрованного кваса, цвет, вкус и аромат. Также ГОСТом регулируются физико-химические показатели квасов, (массовая доля сухих веществ, кислотность), требования к сырью и условиям хранения, упаковке и так далее.

Если на бутылке написано что-то вроде «сильногазированный напиток», то это не квас, и делается он уже по другим стандартам, так как ГОСТ в этом случае совершенно другой.

Кроме того, если на этикетке указан регулятор кислотности – значит, квас изготовлен по упрощенной технологии – путем незавершенного спиртового брожения. Чтобы довести уровень кислотности до нормы, в напиток добавили молочную или лимонную кислоту.

Также специалисты отметили, что больше всего полезных веществ содержит неосветленный нефильтрованный квас, но хранится он недолго. Пастеризованные квасы хранятся не дольше месяца и обязательно в холодильнике.

Подлинность напитка, как и любого другого товара, можно проверить при помощи приложения «Честный знак».

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