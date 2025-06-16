В Башкортостане бесплатно выдают интеллектуальные пожарные извещатели

Теперь такие извещатели устанавливают и в домах семей, которые считаются неблагополучными.

Пока что мера применяется в нескольких пилотных районах: выбрали Аургазинский, Бирский, Благоварский, Давлекановский, Караидельский, Мишкинский и Уфимский районы. Если она окажется эффективной, проект распространят на всю республику – об этом сегодня, 16 июня, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

Извещатели с GSM-модулем посылают сигнал сразу по нескольким номерам, в том числе в экстренные службы, родным. Это существенно повышает шансы на то, чтобы вовремя заметить пожар.

«Всего же с 2016 года за счет бюджета республики мы выдали уже 675 тысяч пожарных извещателей, сегодня их бесплатно получают 16 категорий наших жителей. Они помогли спасти 1 238 человек, 460 из которых – дети», – рассказал Радий Хабиров.