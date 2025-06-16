В Уфе за выходные произошло 44 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 14 и 15 июня.
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 44 ДТП, в них пострадал один человек.
Пресечено 587 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (102), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (29) и не уступавшие дорогу пешеходам (45).
Кроме того, оштрафовали 62 пешехода-нарушителей.
Задержали 21 водителя в состоянии опьянения, еще девятеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
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