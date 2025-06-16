В Уфе за выходные произошло 44 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 44 ДТП, в них пострадал один человек.

Пресечено 587 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (102), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (29) и не уступавшие дорогу пешеходам (45).

Кроме того, оштрафовали 62 пешехода-нарушителей.

Задержали 21 водителя в состоянии опьянения, еще девятеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования.