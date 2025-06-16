В Уфе отключат воду во всех районах

16 июня

Калининский район, холодная вода, до 24.00:

Ульяновых – 20.

Шумавцова – 16.

Спартака – 13, 14.

17-18 июня

Кировский и Ленинский районы, холодная и горячая вода, с 11:00 17 июня до 10:00 18 июня:

Цюрупы – 79, 83, 83/1, 85, 91, 91/93, 93, 93а, 100, 100/2.

Ленина – 35/37, 37, 37/1, 43, 43/1, 47/49, 51, 59, 56, 60, 62, 72.

Кирова – 15, 31, 40, 40/1, 89.

Худайбердина – 28/1.

Революционная – 18/1, 18/20, 34, 34/1.

Достоевского – 67, 83, 83/1.

Октябрьский район, холодная вода, с 10:30 17 июня до 9:30 18 июня:

Комсомольская 105, 107, 109, 111, 122б, 126.

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 11:00 17 июня до 4:00 18 июня:

Набережная реки Уфы – 61, 63, 65, 67, 69, 69/1, 71.

Юрия Гагарина – 59, 61, 66/1, 66/2, 64, 64/1, 66, 68, 68/1, 68/2, 69/2, 69/3, 70, 72, 72/1, 72/2, 72/2а, 72/3, 74, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 80.

Маршала Жукова – 30, 32, 34, 36.

Сабира Лукманова – 5.

18 июня

Кировский район, холодная вода, с 10:00 до 24:00:

Авроры – 5/1, 7, 7/1а, 7/1б, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/1, 9/2

Ленинский и Демский районы, холодная и горячая вода, с 11:00 до 23:00:

Чкалова – 116а, 116б, 116г, 116д, 114г, 114д, 118, 118а, 118в, 118г.

Дмитриевская – 11 (село Михайловка).

Союзная – 37.

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11:00 до 20:00:

Зеленая роща – 2, 6б, 7/1, 7/3, 7/7, 9/2.

19 июня

Калининский район, холодная вода, с 10:00 до 22:00:

Орджоникидзе – 18, 18/1, 18/2, 20/1.

19-20 июня

Советский район, холодная вода, с 10:30 19 июня до 1:30 20 июня:

Менделеева – 221, 221/1.

Лесотехникума – 49/1а.

20-21 июня

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10:30 20 июня до 0:30 21 июня:

Российская – 98, 98/1, 98/2, 100, 100/3, 102, 102/1, 104, 104/1, 108, 108/1.