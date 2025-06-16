В Уфе отключат воду во всех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 16 по 22 июня 2025 года.
16 июня
Калининский район, холодная вода, до 24.00:
Ульяновых – 20.
Шумавцова – 16.
Спартака – 13, 14.
17-18 июня
Кировский и Ленинский районы, холодная и горячая вода, с 11:00 17 июня до 10:00 18 июня:
Цюрупы – 79, 83, 83/1, 85, 91, 91/93, 93, 93а, 100, 100/2.
Ленина – 35/37, 37, 37/1, 43, 43/1, 47/49, 51, 59, 56, 60, 62, 72.
Кирова – 15, 31, 40, 40/1, 89.
Худайбердина – 28/1.
Революционная – 18/1, 18/20, 34, 34/1.
Достоевского – 67, 83, 83/1.
Октябрьский район, холодная вода, с 10:30 17 июня до 9:30 18 июня:
Комсомольская 105, 107, 109, 111, 122б, 126.
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 11:00 17 июня до 4:00 18 июня:
Набережная реки Уфы – 61, 63, 65, 67, 69, 69/1, 71.
Юрия Гагарина – 59, 61, 66/1, 66/2, 64, 64/1, 66, 68, 68/1, 68/2, 69/2, 69/3, 70, 72, 72/1, 72/2, 72/2а, 72/3, 74, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 80.
Маршала Жукова – 30, 32, 34, 36.
Сабира Лукманова – 5.
18 июня
Кировский район, холодная вода, с 10:00 до 24:00:
Авроры – 5/1, 7, 7/1а, 7/1б, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/1, 9/2
Ленинский и Демский районы, холодная и горячая вода, с 11:00 до 23:00:
Чкалова – 116а, 116б, 116г, 116д, 114г, 114д, 118, 118а, 118в, 118г.
Дмитриевская – 11 (село Михайловка).
Союзная – 37.
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11:00 до 20:00:
Зеленая роща – 2, 6б, 7/1, 7/3, 7/7, 9/2.
19 июня
Калининский район, холодная вода, с 10:00 до 22:00:
Орджоникидзе – 18, 18/1, 18/2, 20/1.
19-20 июня
Советский район, холодная вода, с 10:30 19 июня до 1:30 20 июня:
Менделеева – 221, 221/1.
Лесотехникума – 49/1а.
20-21 июня
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10:30 20 июня до 0:30 21 июня:
Российская – 98, 98/1, 98/2, 100, 100/3, 102, 102/1, 104, 104/1, 108, 108/1.
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