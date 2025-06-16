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В Башкортостане могут увеличить выплаты опекунам и попечителям

Депутаты Госсобрания Башкортостана планируют принять закон об увеличении выплат на детей-сирот.

Закон рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. Размер выплат опекунам и попечителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предлагают увеличить на 16,6%.

В бюджете на этот год уже заложены дополнительные 87 млн рублей расходов на эти цели, так что закон, скорее всего, примут.

Расчет увеличенного пособия будет производиться за период начиная с первого июня 2025 года. Таким образом, с этой даты выплата опекунам (попечителям) на содержание ребенка в возрасте до трех лет составит 10 855 рублей в месяц, старше трех лет – 10 439 рублей.

На содержание ребенка-инвалида либо ребенка с ОВЗ до трех лет будут выплачивать 13 027 рублей в месяц, старше трех лет – 12 526 рублей.

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