Позагорали – и хватит: погода в Уфе 16-20 июня

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе осадков на следующей рабочей неделе будет много, а солнце возьмет перерыв на неопределенный срок.

Понедельник, 16 июня: до +24°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – +11°, без осадков.

Вторник, 17 июня: до +24°, облачно, дождь, в ночь на среду – +12°, дождь.

Среда, 18 июня: до +23°, облачно, дождь, в ночь на четверг – +12°, небольшой кратковременный дождь.

Четверг, 19 июня: до +22°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +12°, небольшой дождь.

Пятница, 20 июня: до +19°, облачно, дождь, в ночь на субботу – +11°, дождь.