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На территории Водонапорной башни открылся никах-центр

Расположенная за Телецентром Водонапорная башня была построена в 1901 году. Долгое время она пребывала в запустении, но недавно ее отреставрировали, вокруг построили общественное пространство.

Сегодня, 13 июня, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что на территории Водонапорной башни в одной из юрт открыли никах-центр «Махаббат», и в нем уже прошла первая свадьба.

Теперь уфимцы и гости города могут проводить в нем обряды бракосочетания по мусульманским традициям.

«Считаю, что эта локация идеально подходит для необычных и красивых свадебных фотосессий»,.– подписал мэр эти фото в соцсетях.

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