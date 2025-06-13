На территории Водонапорной башни открылся никах-центр

Сегодня, 13 июня, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что на территории Водонапорной башни в одной из юрт открыли никах-центр «Махаббат», и в нем уже прошла первая свадьба.

Теперь уфимцы и гости города могут проводить в нем обряды бракосочетания по мусульманским традициям.

«Считаю, что эта локация идеально подходит для необычных и красивых свадебных фотосессий»,.– подписал мэр эти фото в соцсетях.