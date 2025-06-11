Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкортостане в предстоящие длинные выходные

Как сообщают синоптики, выходные дни в республике будут жаркими и местами дождливыми.

«На Башкортостан распространилась субтропическая воздушная масса с южных широт, что привело к повышению максимальных температур по республике до +26°, +32°. И в предстоящие длительные праздничные и выходные дни существенного ослабления жары не прогнозируется.

Территория республики будет оставаться в той же воздушной массе с температурами воздуха в ночные часы +13°, +19°, по востоку до +8°, днем +26°, +31°. Атмосферное давление будет пониженным, поэтому местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Синоптические условия будут благоприятными для возникновения в дневные часы таких локальных неблагоприятных атмосферных явлений, как ливни, град, шквалистые усиления ветра до сильного», – говорится в сообщении Башгидромета.

В Уфе, по прогнозу Гидрометцентра России, в эти выходные дожди, пусть и кратковременные, будут каждый день, температура не поднимется выше +30° днем и не опустится ниже +15° ночью. В воскресенье будет пасмурно и ливень.