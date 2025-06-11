Перекрытия в Уфе: Затонский мост, парковки, набережная

В связи с проведением мероприятий в честь Дня Росси:

с 23:00 11 июня до 13:00 12 июня закроют парковки у Конгресс-холла «Торатау» и на верхней площадке Монумента Дружбы, со стороны улицы Октябрьской революции;

12 июня с 7:00 до 12:00 перекроют Набережную на участке от Сочинской до проезда под мостами через Белую;

12 июня с 7:00 до 20:00 закроют парковки у Русского драмтеатра, перед трибунами Горсовета, а также проезд вдоль площади им. В.И. Ленина.

Также 14 и 15 июня с 1:00 до 5:00 будет закрыта выделенная крайняя левая полоса нового Затонского моста. В это время там проведут уборку.

Кроме того, с 13 июня по 14 июля частично перекроют участок улицы Правды между домами №12 и №20 в связи с работами по монтажу канализационной трубы.