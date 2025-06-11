Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Перекрытия в Уфе: Затонский мост, парковки, набережная

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

В связи с проведением мероприятий в честь Дня Росси:

с 23:00 11 июня до 13:00 12 июня закроют парковки у Конгресс-холла «Торатау» и на верхней площадке Монумента Дружбы, со стороны улицы Октябрьской революции;

12 июня с 7:00 до 12:00 перекроют Набережную на участке от Сочинской до проезда под мостами через Белую;

12 июня с 7:00 до 20:00 закроют парковки у Русского драмтеатра, перед трибунами Горсовета, а также проезд вдоль площади им. В.И. Ленина.

Также 14 и 15 июня с 1:00 до 5:00 будет закрыта выделенная крайняя левая полоса нового Затонского моста. В это время там проведут уборку.

Кроме того, с 13 июня по 14 июля частично перекроют участок улицы Правды между домами №12 и №20 в связи с работами по монтажу канализационной трубы.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: