Башкортостан и Беларусь будут совместно развивать медицину

Одной из тем было масштабирование совместных производств медицинского оборудования и проведение научных исследований.

На сегодняшний день уже есть примеры сотрудничества «Медстальконструкции» с минским предприятием «Сайнс солюшенс», но в будущем такой работы станет больше, Башкортостан и Беларусь создадут совместные медицинские программы.

Также усилят взаимодействие вузов и профильных отраслей. В частности, пригласят белорусских студентов на учебу в Уфу. В работе – проект совместного российско-белорусского пассажирского самолета «Освей».

Также предлагают рассмотреть возможность присвоения одной из улиц Минска имени выдающегося башкирского писателя, например, Мустая Карима или Хадии Давлетшиной – для укрепления культурных связей.

«Беларусь для нас – партнер номер один. По глубине, по интенсивности, по идеям и совместным проектам - по всему этому Беларусь для нас родная и братская страна, братская республика. А в эти дни еще и наш почетный гость. Будем рады видеть друзей на праздновании Дня города Уфы», – сообщил Андрей Назаров.