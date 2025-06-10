В Башкортостане у женщины отобрали маткапитал за нарушение правил

В марте 2024 года женщина, проживающая в Миякинском районе, получила материнский капитал с условием погашения договора займа на строительство частного дома в Шаранском районе.

Деньги пошли на погашение кредита, однако проверка показала, что фактически жилье построено не было, в долевую собственность не оформлено, то есть ребенок остался без законного жилья.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с женщины более 800 тыс. рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Теперь женщине может грозить уголовная ответственность по статье о мошенничестве.