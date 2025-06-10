В Башкортостане в перечень приоритетных внесли 2 проекта на сумму более 7 млрд рублей

Первый проект предполагает строительство маслоэкстракционного завода в Ишимбайском районе.

Это будет современное высокотехнологичное предприятие для переработки масличных культур. Заявленный объем вложений составляет порядка семи млрд рублей.

Строительство завода позволит увеличить объемы производства растительных масел в Башкортостане и снизить издержки.

Второй проект – медцентр площадью более 300 кв. м с новейшим оборудованием в городе Октябрьском. Инвестор готов вложить 57 млн рублей.

Включение проекта в перечень приоритетных инвестпроектов дает возможность получать налоговые льготы и широкий спектр преференций со стороны государства.