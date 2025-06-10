В Башкортостане в перечень приоритетных внесли 2 проекта на сумму более 7 млрд рублей

Руководство Башкортостана присвоило приоритетный статус проектам компаний «УМЭК "Хомай"» и «Медцентр-С».
Первый проект предполагает строительство маслоэкстракционного завода в Ишимбайском районе.
Это будет современное высокотехнологичное предприятие для переработки масличных культур. Заявленный объем вложений составляет порядка семи млрд рублей.
Строительство завода позволит увеличить объемы производства растительных масел в Башкортостане и снизить издержки.
Второй проект – медцентр площадью более 300 кв. м с новейшим оборудованием в городе Октябрьском. Инвестор готов вложить 57 млн рублей.
Включение проекта в перечень приоритетных инвестпроектов дает возможность получать налоговые льготы и широкий спектр преференций со стороны государства.
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