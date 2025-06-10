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Вандалы разгромили новую спортплощадку в парке Гафури

Фотографии сегодня, 10 июня, опубликовал в соцсетях главы администрации Октябрьского района Антон Тарасов.

«Сообщаю очень неприятную новость. В парке им. М. Гафури неизвестные вандалы сломали оборудование на новой спортивной площадке.

Напомню, что это инклюзивная спортивная площадка для лиц с ограниченными физическими возможностями. Она пользуется большой популярностью среди уфимцев. Давайте беречь то, что сделано для всех нас. Подобные акты вандализма абсолютно неприемлемы», – написал Тарасов.

Глава района сообщил также, что полиция уже ищет виновников, им грозит уголовная ответственность.

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