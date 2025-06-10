В Башкортостане суд приостановил работу детского лагеря из-за нарушений

Инспекторы государственного пожарного надзора провели внеплановую выездную проверку в детском лагере в Туймазинском районе.
Как сообщат пресс-служба МЧС, в ходе проверки «выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, которые подвергали опасности жизни и здоровья 168 детей».
Детей из лагеря уже вывезли.
Среди нарушений:
– отсутствие или неисправность автоматической пожарной сигнализации;
– несоответствие путей эвакуации;
– горючая отделка на путях эвакуации;
– эксплуатация электрооборудования с видимыми нарушениями изоляции.
Материалы проверки были направлены в суд, который признал юридическое лицо виновным и приостановил деятельность лагеря на 30 суток.
Комментарии (0)