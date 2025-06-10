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В Башкортостане суд приостановил работу детского лагеря из-за нарушений

Инспекторы государственного пожарного надзора провели внеплановую выездную проверку в детском лагере в Туймазинском районе.

Фото: Главное управление МЧС России по республике Башкортостан

Как сообщат пресс-служба МЧС, в ходе проверки «выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, которые подвергали опасности жизни и здоровья 168 детей».

Детей из лагеря уже вывезли.

Среди нарушений:

– отсутствие или неисправность автоматической пожарной сигнализации;

– несоответствие путей эвакуации;

– горючая отделка на путях эвакуации;

– эксплуатация электрооборудования с видимыми нарушениями изоляции.

Материалы проверки были направлены в суд, который признал юридическое лицо виновным и приостановил деятельность лагеря на 30 суток.

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