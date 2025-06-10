В Башкортостане при пожаре погибли трое детей

Вчера, девятого июня, вечером в МЧС Башкортостана поступило сообщение о пожаре в селе Старобалтачево Балтачевского района.
Загорелся частный жилой бревенчатый дом с дощатой верандой.
На место оперативно прибыли огнеборцы МЧС России и добровольцы, всего 10 специалистов и четыре единицы техники. Открытое горение ликвидировано на площади 110 квадратных метров.
В ходе тушения внутри дома обнаружены погибшими дети 16-, девяти- и трехлетнего возраста, все – мальчики.
Известно, что отец семейства находится на СВО, матери и еще одного ребенка 12 лет дома не было, в момент пожара ребенок катался во дворе на велосипеде.
Глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин сообщил о том, что для оказания помощи близким на место выехали специалисты Республиканского психотерапевтического центра.
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