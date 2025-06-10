В Башкортостане при пожаре погибли трое детей

Загорелся частный жилой бревенчатый дом с дощатой верандой.

На место оперативно прибыли огнеборцы МЧС России и добровольцы, всего 10 специалистов и четыре единицы техники. Открытое горение ликвидировано на площади 110 квадратных метров.

В ходе тушения внутри дома обнаружены погибшими дети 16-, девяти- и трехлетнего возраста, все – мальчики.

Известно, что отец семейства находится на СВО, матери и еще одного ребенка 12 лет дома не было, в момент пожара ребенок катался во дворе на велосипеде.

Глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин сообщил о том, что для оказания помощи близким на место выехали специалисты Республиканского психотерапевтического центра.