Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане ФСО будет присматривать за особо охраняемыми природными территориями

Комитет Госсобрания по природопользованию поддержал поправки в закон об особо охраняемых природных территориях.

Фото: геопарк «Торатау»

Как сообщает спикер парламента Константин Толкачев, законопроект оптимизирует систему государственного контроля и надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

Отдельные виды контроля, которые сейчас возложены на Росприроднадзор, передаются Федеральной службе охраны Российской Федерации – по мнению Госсобрания, это позволит обеспечить эффективную охрану окружающей среды и безопасность объектов.

«Уточнение механизмов контроля будет способствовать рациональному использованию природных ресурсов и сохранности экосистем», – сказал Толкачев.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: