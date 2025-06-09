В Башкортостане ФСО будет присматривать за особо охраняемыми природными территориями

Как сообщает спикер парламента Константин Толкачев, законопроект оптимизирует систему государственного контроля и надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

Отдельные виды контроля, которые сейчас возложены на Росприроднадзор, передаются Федеральной службе охраны Российской Федерации – по мнению Госсобрания, это позволит обеспечить эффективную охрану окружающей среды и безопасность объектов.

«Уточнение механизмов контроля будет способствовать рациональному использованию природных ресурсов и сохранности экосистем», – сказал Толкачев.