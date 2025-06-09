В Башкортостане ремонтируют 39 школ, детсадов и колледжей

Об этом сегодня, девятого июня, сообщил глава региона Радий Хабиров.

Прямо сейчас работы идут на 39 объектах, в том числе в 34 школах в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Салавате, в Белебеевском, Бирском, Буздякском, Бурзянском, Дюртюлинском, Мелеузовском, Татышлинском, Чекмагушевском районах.

Также по программе ремонтируют детсады в Аскарово Абзелиловского района и в Сибае, идут работы в Салаватском колледже образования и профессиональных технологий, Стерлитамакском политехническом колледже и Башкирском колледже сварочно-монтажного и промышленного производства в Уфе.

Большая часть работ завершится уже к первому сентября 2025 года. Всего по президентской программе с 2022 года привели в порядок 147 зданий школ.