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В Башкортостане ремонтируют 39 школ, детсадов и колледжей

Ремонт учебных заведений проводится по федеральной программе, которую инициировал президент России Владимир Путин.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Об этом сегодня, девятого июня, сообщил глава региона Радий Хабиров.

Прямо сейчас работы идут на 39 объектах, в том числе в 34 школах в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Салавате, в Белебеевском, Бирском, Буздякском, Бурзянском, Дюртюлинском, Мелеузовском, Татышлинском, Чекмагушевском районах.

Также по программе ремонтируют детсады в Аскарово Абзелиловского района и в Сибае, идут работы в Салаватском колледже образования и профессиональных технологий, Стерлитамакском политехническом колледже и Башкирском колледже сварочно-монтажного и промышленного производства в Уфе.

Большая часть работ завершится уже к первому сентября 2025 года. Всего по президентской программе с 2022 года привели в порядок 147 зданий школ.

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