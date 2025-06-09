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В Уфе перекроют мост через Белую и несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

С 10 по 30 июня перекроют правую полосу проезжей части по улице Гоголя около дома №79.

С 13 июня по 30 октября закроют две полосы дороги по улице Софьи Перовской между домами №27 и №19/1, №17/1 и №15.

На этот же период перекроют внутриквартальный проезд по улице Мубарякова, в районе домов №3, №12 и №12/2.

Эти ограничения связаны с работами на инженерных сетях.

Кроме того, 10, 11 и 12 июня с 0:00 до 8:00 будет частично ограничено движение по мосту-вставке через реку Белую в связи с работами на соседнем старом мосту в створе улицы Воровского.

Схема: администрация Уфы
Схема: администрация Уфы

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